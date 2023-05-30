В Рязанской области подросток на мотоцикле сбил девочку

Юный мотоциклист сбил девочку в поселке Александро-Невский Рязанской области. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на УМВД по региону.

Отмечается, что инцидент произошел у дома №5 на улице Комсомольской. 13-летний подросток на мотоцикле Racer сбил 8-летнюю девочку, которая переходила дорогу.

В результате ДТП девочка получила травмы и была госпитализирована. Полиция выясняет причины и обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области женщина-водитель устроила ДТП, испугавшись залетевшего в салоне шмеля.