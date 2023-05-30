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Новый Changan Alsvin начали завозить в салоны

Седаны Changan Alsvin поступили в российские автосалоны в преддверии старта продаж

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Changan

Автомобили Changan Alsvin, продажи которых должны начаться в июне, уже начали завозить в российские салоны марки, сообщает «Российская газета» со ссылкой на дилеров.

Руководитель дилерского центра «Changan Авилон» рассказал изданию, что первые автомобили Alsvin начали поступать в салон в конце прошлой недели. Переднеприводный седан с мотором 1.5 предложат покупателям минимум за 1,8 млн рублей. Машины доступны в трех цветах — белом, красном и синем. Также Changan Alsvin уже появились в «Автоспеццентре».

Автомобиль оснащается 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 107 л.с. и 5-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением.

Ранее компания объявила российские цены новинки.

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