Китайская компания FAW раскрыла цену нового кроссовера T99 в России

В июне в дилерские центры начнут поступать новые среднеразмерные кроссоверы FAW Т99, сообщила китайская компания в пресс-релизе, который поступил «Газете.Ru».

FAW Т99 будет доступен в двух комплектациях — за 2,95 млн и 3,04 млн рублей. Автомобиль оснащается двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 218 л.с. (340 Нм), который сочетается с 6-ступенчатым «автоматом» Aisin и передним приводом. Расход топлива в смешанном режиме составляет 7,9 л на 100 км, разгон до «сотни» занимает 8,6 секунды.

В список оснащения входят двухзонный климат-контроль, обогрев и вентиляция сидений, автоматическое смещение сиденья водителя при посадке в автомобиль, система кругового обзора, передние и задние датчики парковки, светодиодная оптика и другие опции. В максимальной комплектации доступен ряд систем помощи водителю, в числе которых адаптивный круиз-контроль, функция распознавания дорожных знаков и усталости водителя, система мониторинга слепых зон и ассистент смены полосы движения.

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Новинка станет четвертой в модельном ряду марки в России в дополнение к кроссоверам Bestune T77 и Т55, а также лифтбэку Bestune В70. Ранее сообщалось, что вторым китайским кроссовером «АвтоВАЗа» может стать FAW Bestune T55.