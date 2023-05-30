Суд лишил водительских прав бывшего вице-губернатора Петербурга

Бывший вице-губернатор Петербурга остался без водительских прав. Об этом сообщает kp.ru.

Отмечается, что экс-вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Козырев на Bentley был задержан 26 января инспекторами ДПС. Тогда он пытался скрыться от сотрудников ГИБДД, так как находился в состоянии сильного опьянения. В итоге, мужчину не только задержали на целых пять суток, но и лишили водительских прав. Информацию об этом подтвердили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В пресс-службе судов Санкт-Петербурга пояснили, что экс-вице-губернатора также оштрафовали за опасное вождение и сопротивление закону.

Ранее сообщалось, что в Жигулевске Самарской области будут судить местного жителя, который разозлился на водителя BMW, резко выехавшего перед ним, и сжег его машину.