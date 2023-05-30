Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Суд лишил водительских прав бывшего вице-губернатора Петербурга

Бывшего вице-губернатора Петербурга лишили водительских прав за пьяную езду

close
100%
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Бывший вице-губернатор Петербурга остался без водительских прав. Об этом сообщает kp.ru.

Отмечается, что экс-вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Козырев на Bentley был задержан 26 января инспекторами ДПС. Тогда он пытался скрыться от сотрудников ГИБДД, так как находился в состоянии сильного опьянения. В итоге, мужчину не только задержали на целых пять суток, но и лишили водительских прав. Информацию об этом подтвердили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В пресс-службе судов Санкт-Петербурга пояснили, что экс-вице-губернатора также оштрафовали за опасное вождение и сопротивление закону.

Ранее сообщалось, что в Жигулевске Самарской области будут судить местного жителя, который разозлился на водителя BMW, резко выехавшего перед ним, и сжег его машину.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях