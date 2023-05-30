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Суд обязал владельца большегруза выплатить компенсацию по ДТП, которого он не совершал

Сын погибшего в ДТП отсудил компенсацию у владельца фуры, которого не было на месте аварии

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Depositphotos

В Пензенской области завершилось разбирательство между сыном погибшего в ДТП пассажира Renault Logan и владельцем большегрузного автомобиля, в который врезалась легковая машина, сообщает 74.ru.

Авария на трассе в Ульяновской области произошла в 2018 году, столкнулись Renault Logan и грузовик DAF. После разбирательства ее виновником был признан погибший водитель легковой машины. В августе 2022 года сын его также погибшего пассажира подал в суд иск против владельца фуры о возмещении морального вреда. При этом собственника большегруза, индивидуального предпринимателя, не было на месте аварии, а за рулем DAF находился наемный водитель.

Сын погибшего требовал с владельца источника повышенной опасности 3 млн рублей, однако суд постановил взыскать с него 300 тыс. рублей. Решение было подтверждено в апелляционной инстанции и вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что в Самарской области пешеход разыскал и поджег BMW, напугавшую его во дворе резким маневром.

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