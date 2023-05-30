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Житель Самарской области нашел и поджег BMW, напугавшую его во дворе

В Самарской области мужчина поджег BMW из-за резкого маневра водителя

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В Жигулевске Самарской области будут судить местного жителя, который разозлился на водителя BMW, резко выехавшего перед ним, и сжег его машину. Об этом сообщает «МВД Медиа».

«По версии полиции, в июле 2022 года перед мужчиной на дворовой территории неожиданно выехала машина, отчего тот, резко увернувшись, упал. С тех пор злоумышленник, запомнив иномарку, решил отомстить водителю», — отмечается в сообщении МВД.

В следующем месяце затаивший обиду 32-летний мужчина нашел BMW 6 Series припаркованным в одном из дворов, облил горючей жидкостью и поджег. Полицейским удалось найти и задержать подозреваемого, который дал признательные показания. Ущерб автовладельцу превысил 1 млн рублей. Уголовное дело передано в суд.

Ранее стало известно, что в Охотске женщина угнала у мужа автомобиль.

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