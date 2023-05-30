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Водитель сбил девушку на парковке в Иркутской области

В Иркутской области пьяный водитель дважды переехал 19-летнюю девушку на парковке

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ГУ МВД по Иркутской области

Пьяный водитель дважды переехал 19-летнюю девушку на парковке возле кафе в Иркутской области. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел 28 мая в Эхирит-Булагатском районе. Жительница поселка Усть-Ордынский вышла из кафе и направилась к парковке. В этот момент водитель на автомобиле Toyota Corolla Fielder сдавал назад и наехал на девушку.

Когда пострадавшая оказалась под машиной, к ней на помощь кинулись парни, ставшие очевидцами случившегося. Они просили водителя остановить машину, но он вновь переехал пешехода и уехал.

Пострадавшая госпитализирована. Водитель был задержан. В момент ДТП он находился в состоянии опьянения.

Ранее сообщалось, что под Брянском водителю Kia Rio в результате аварии оторвало руку.

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