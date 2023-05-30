В Индии пассажирский автобус упал в ущелье

В Индии 10 человек погибли при падении автобуса в ущелье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство ANI.

Отмечается, что авария произошла на магистрали Джамму-Сринагар. Помимо 10 погибших, в ДТП пострадали 55 пассажиров автобуса. Все они доставлены в больницу.

По данным полиции, автобус перевозил больше людей, чем было разрешено по нормам. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что жительница поселка Охотск Хабаровской области без прав угнала внедорожник мужа и устроила ДТП.