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В Индии пассажирский автобус упал в ущелье

На севере Индии десять человек погибли при падении пассажирского автобуса в ущелье

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Depositphotos

В Индии 10 человек погибли при падении автобуса в ущелье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство ANI.

Отмечается, что авария произошла на магистрали Джамму-Сринагар. Помимо 10 погибших, в ДТП пострадали 55 пассажиров автобуса. Все они доставлены в больницу.

По данным полиции, автобус перевозил больше людей, чем было разрешено по нормам. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что жительница поселка Охотск Хабаровской области без прав угнала внедорожник мужа и устроила ДТП.

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