В Тюменской области перекрыли трассу из-за ДТП и пожара двух большегрузов

На трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск» в Тюменской области пришлось перекрыть движение после столкновения двух большегрузных автомобилей и возникшего пожара, сообщается в Telegram-канале областного управления ГИБДД. Инцидент произошел на 287-м километре трассы в Тобольском районе.

«Стало известно, что водитель одного большегруза успел выскочить из кабины, он доставлен в больницу. Второй водитель погиб. Личности обоих водителей устанавливаются», — отмечается в сообщении ГИБДД.

На видео с последствиями инцидента видно, что большегрузные автомобили выгорели дотла. Около одного из них разбросаны обгоревшие металлические бочки, которые используются в том числе для фасовки смазочных материалов. На месте аварии работают экипажи ДПС. Возгорание ликвидировали прибывшие пожарные.

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