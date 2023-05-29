Пострадавший в ДТП с шестью автомобилями на Кубани может остаться инвалидом

Виновник аварии с участием шести автомобилей на трассе «Новороссийск-Керчь», которая произошла минувшей ночью, находился в неадекватном состоянии. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявила родственница одной из пострадавших Мария. Женщина рассказала, что травмы в результате столкновения получила ее племянница, которая вместе с друзьями ехала в Новороссийск.

«После того, как мы узнали о произошедшем, мы сразу выехали из Абинска в Новороссийск. По пути проезжали место аварии — зрелище жуткое. Ребята ехали в Новороссийск, чтобы погулять по набережной и въехали в зад автомобиля Infiniti. Остановились и ждали сотрудников ДПС, чтобы оформить ДТП. На полном ходу в их Chevrolet Niva на бешеной скорости въехала белая машина Mitsubishi. От удара Ниву выбросило через отбойное ограждение, она перевернулась, выехала на встречную полосу, где допустила столкновение с автомобилем УАЗ Patriot. Получилось так: в стоящую машину въехал автомобиль, за рулем был в неадекватном состоянии мужчина. Его направили на медицинское освидетельствование, но, естественно, нам пока подробности не сообщают: в каком он был состоянии, в каком опьянении, то ли в наркотическом, то ли в алкогольном. Суть в том, что у этого мужчины практически ни одной царапины, а наши дети сейчас находятся в больнице», — рассказала Мария.

За жизнь одного из молодых людей, который находился в машине вместе с племянницей Марии, сейчас борются врачи. По ее словам, юноша может остаться инвалидом.

«Мы благодарим Бога, что все ребята живы. Пока живы. Мы очень сильно переживаем за Сашу, ему девятнадцать лет. Он сидел на заднем сиденье вместе с моей племянницей, у него очень серьезные травмы. Нам сказали, что если Саша станется жив, то все равно будет инвалидом. Ему сделали операцию и никаких прогнозов на улучшение, никаких гарантий врачи дать не могут. У мальчика открытая черепно-мозговая травма, со всеми вытекающими последствиями. Обширную гематому ему удалили, но там последствия не очень хорошие», — отметила она.

Родственники пострадавших уже выяснили личность виновника аварии: «Мы своими силами подключили все свои связи. Узнали, кто виновник ДТП. Есть данные, есть фотографии этого человека. Это врач-стоматолог, имплантант. Он сейчас в больнице в Анапе», — сказала Мария.

Женщина добавила, что в аварии также пострадал водитель УАЗ Patriot — у него в руке были обнаружены инородные металлические предметы, мужчину отправили на операцию. С ним в машине в автомобильном кресле находился девятимесячный ребенок, у которого диагностировали ушиб брюшной полости.

Авария на трассе «Новороссийск-Керчь» произошла в ночь на понедельник, 29 мая. О ДТП сообщили в Госавтоинспекции Краснодарского края.

«Первоначально имело место дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. Затем со стоящими транспортными средствами, по предварительным данным, допустили столкновение еще 4 автомобиля», — рассказали правоохранители.