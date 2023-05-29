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В Санкт-Петербурге автомобиль врезался в кафе с шавермой

Новейший автомобиль российского рынка Kaiyi E5 врезался в кафе с шавермой в Петербурге

В Санкт-Петербурге китайский автомобиль Kaiyi E5 врезался в здание кафе, в котором продают шаверму. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Садовая. Мужчина припарковал фургон около кафе с шавермой. Затем открыл задние двери и забрался внутрь. Возможно, это спасло ему жизнь — в этот момент мимо пролетел Kaiyi E5 и врезался в стену дома.

По предварительным данным, водитель седана был трезв, он не справился с управлением.

Седан Kaiyi E5 — новинка российского рынка. Продажи модели стартовали в марте. Седан оснащен бензиновым турбодвигателем объемом 1,5 литра (147 л.с.) и вариатором. E5 получил адаптацию под российские условия: машина имеет подогрев сидений, зеркал, лобового и заднего стекол, проведена антикоррозийная обработка кузова. Цена автомобиля стартует от 1,96 млн руб.

Ранее сообщалось, что у дилеров Honda в России появился широкий ассортимент автомобилей, ввезенных из Китая.

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