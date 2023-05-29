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Женщины избили подростка сумками в маршрутке

Три женщины избили сумками девочку в автобусе из-за сухариков

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ЧП Ульяновск/VK

В Ульяновске подростка избили в общественном транспорте. Об этом сообщает паблик «ЧП Ульяновск» в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что инцидент произошел в маршрутке №22. Конфликт начался с обвинений в сторону подростков, которые якобы вели себя вульгарно и ели сухарики. Три женщины начали ругаться на подростков, а позже бить руками и сумками.

По словам пострадавших, одну девочку женщины держали при нанесении ударов.

Ранее сообщалось что во дворе жилого дома в Новочебоксарске женщина разгромила припаркованный во дворе автомобиль, запрыгнув на капот и крышу.

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