Женщины избили подростка сумками в маршрутке

В Ульяновске подростка избили в общественном транспорте. Об этом сообщает паблик «ЧП Ульяновск» в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что инцидент произошел в маршрутке №22. Конфликт начался с обвинений в сторону подростков, которые якобы вели себя вульгарно и ели сухарики. Три женщины начали ругаться на подростков, а позже бить руками и сумками.

По словам пострадавших, одну девочку женщины держали при нанесении ударов.

Ранее сообщалось что во дворе жилого дома в Новочебоксарске женщина разгромила припаркованный во дворе автомобиль, запрыгнув на капот и крышу.