В Турции автобус с пассажирами врезался в фуру

Автобус со сторонниками правящей Партии справедливости и развития Турции попал в ДТП у города Сапанджа на западе страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство DHA. Авария произошла в ночь на понедельник.

Отмечается, что прописанные в провинции Орду избиратели проголосовали в воскресенье на выборах президента и возвращались в Стамбул, где они проживают. Автобус, в котором ехали избиратели, врезался в фуру. Водителя зажало в кабине. Чтобы его вызволить, спасатели применили спецтехнику. Всего в ДТП пострадали 22 человека. Один из них получил тяжелые ранения. О его состоянии ничего не сообщается.

О том, что стало причиной ДТП неизвестно. Полиция выясняет причины и обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что в Москве кроссовер сбил мужчину, который попытался перебежать МКАД. Мужчина был сбит автомобилем, когда практически перебежал дорогу. При этом водитель пытался уйти от столкновения.