Два молодых человека подрались в трамвае в Москве

Двое молодых людей устроили драку в трамвае в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва»».

Отмечается, что драка произошла в трамвае №14 в районе остановки «Ленинский проспект». В ходе потасовки двое молодых людей наносили друг другу удары руками и ногами.

В итоге пассажиры разняли дерущихся. О том, что стало причиной конфликта и обращался ли кто-либо из участников драки в полицию, не сообщается.

Ранее стало известно, что автомобильная авария с участием семи автомобилей произошла в Ростовском районе Ярославской области.