В Ярославской области семь автомобилей попали в ДТП

Автомобильная авария с участием семи автомобилей произошла в Ростовском районе Ярославской области. Об этом сообщает Telegram-канал УМВД России по Ярославской области.

«28 мая около 14.00 на 213-м км федеральной автодороги М-8 в Ростовском районе произошло ДТП с участием 7 автотранспортных средств. В настоящее время имеется информация о трех пострадавших, — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства аварии, а также регулируют движение на месте ДТП.

Ранее сообщалось, что автомобильная авария с участием трех машин произошла в Дмитровском городском округе Московской области.