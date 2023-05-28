Свыше 100 автомобилей скопилось в очереди на Керченскую переправу со стороны Кубани

В очереди на Керченскую переправу ожидают более 100 машин, сообщает оперштаб Краснодарского края.

«В очереди на Керченскую переправу находятся 111 транспортных средств. Они расположены на накопительной парковке в поселке Ильич. На месте дежурят волонтеры, есть столовая и пункт обогрева. Остальные накопительные площадки выведены в резерв», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего за прошедшие сутки паромы «Мария» и «Керченский-2» перевезли в Крым 66 автомобилей и 96 пассажиров.

Всего с начала действия переправы в октябре прошлого года через пролив в обе стороны было доставлено свыше 158 тыс. пассажиров, 127,6 тыс. автомобилей и более 16 тыс. железнодорожных вагонов.

В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения для проезда транспорта к Керченской паромной переправе. Приоритетом пользуются большегрузы с продовольствием и товарами первой необходимости. Ограничения по приоритету грузов ввели после того, как 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв.

Ранее сообщалось, что на подъездах к Крымскому мосту откроют 84 досмотровые точки. На площадках установлены дополнительные модули со стационарными металлодетекторами и рентгенотелевизионные установки. Они предназначены для минимально загруженных машин.