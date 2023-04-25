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Моторное масло подорожает на 10% в течение ближайших двух недель

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Цены на импортные моторные масла вырастут в ближайшие две недели, сообщил «Газете.Ru» коммерческий директор представительства Rinnol в России Андрей Носов. Причину изменения цен специалист связал с ослаблением курса рубля.

«На данный момент в розничных сетях имеются запасы моторных масел, импортированных по курсу начала — середины марта. Но уже в ближайшие две недели их заменят партии, привезенные по новым закупочным ценам. Их стоимость будет выше до 10%», — сказал Носов.

По словам эксперта, в 2023 году цены на моторные масла известных марок ниже не станут. С ростом санкционного давления их покупка станет сложнее, при этом ассортимент отечественных, турецких и китайских лубрикантов будет расширяться.

«Сейчас большинство европейских брендов моторных масел поступают в Россию по параллельному импорту, но условия и сроки доставки оставляют желать лучшего, дистрибьюторам приходится делать разовые годовые закупки. Более того, без официального представительства в стране мировые компании не могут обеспечить гарантию на свою продукцию. Поэтому на первый план выходят бренды, которые привозятся из Турции и Китая, ну и, конечно, отечественные производители», — отметил Носов.

В прошлом году рынок моторных масел отреагировал на изменения в экономике удорожанием продукции на 70-80%. При сохранении текущих условий рост возможен только в пределах общей инфляции, добавил собеседник.

Со снижением курса рубля китайские производители начали повышать рекомендованные розничные цены на автомобили в России. Подробнее о том, как подорожали машины, в материале «Газеты.Ru».

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