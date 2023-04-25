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Mercedes-Benz отключит российских пользователей от приложения Mercedes me ID

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Компания Mercedes-Benz 25 апреля прекращает работу сервиса Mercedes me ID в России. Об этом сообщается в SMS-уведомлениях, направленных автопроизводителем своим клиентам.

«Мы с сожалением сообщаем Вам, что сервис Mercedes me ID прекратит работу на российском рынке с 25.04.2023, замена сервиса не предусматривается. При определенных обстоятельствах деактивация сервиса может повлиять на другие существующие договоры, такие как Mercedes me connect», — отмечается в сообщении компании.

Сервис Mercedes me ID позволяет владельцу автомобиля Mercedes-Benz управлять различными функциями автомобиля удаленно, через мобильное приложение. В частности, таким образом можно запустить двигатель, настроить температуру в салоне, разыскать автомобиль на парковке, дистанционно закрыть и открыть его.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» может начать сборку автомобилей Lada Vesta в Узбекистане.

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