Собянин заявил, что 1, 8 и 9 мая все парковки Москвы будут бесплатными

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале заявил, что 1, 8 и 9 мая все парковки столицы будут бесплатными.

«Парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными 1, 8 и 9 мая», — указано в сообщении.

Отмечается, что 30 апреля и 7 мая будут платными также только парковки на улицах с тарифами 380 и 450 рублей в час, а парковки со шлагбаумом будут работать по своему обычному режиму.

Ранее вице-спикер Государственной думы от «Новых людей» Владислав Даванков направил от фракции обращения губернаторам с просьбой сделать 2-5 мая нерабочими днями.

Владислав Даванков заявлял, что в нижнюю палату парламента внесли законопроект, которым предлагается сделать выходными дни с 1 по 9 мая ежегодно, при этом сократить новогоднюю праздничную неделю на четыре дня.