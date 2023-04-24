Смоленский депутат объяснил, почему покрасил Mercedes в камуфляж и украсил портретом Путина

Депутат Смоленского городского совета Максим Баранов обклеил свой автомобиль Mercedes-Benz в камуфляжные цвета и разместил на кузове портреты президента Владимира Путина. По словам депутата, обклеить машину ему предложили земляки, которых он встретил в зоне СВО, сообщает издание «Подъем».

«Я уже несколько раз приезжал туда с гуманитарной помощью и просто поддержать наших земляков, познакомился там с настоящими патриотами нашей Родины. Во время нашего знакомства ребятами была предложена идея обклеить мое авто «патриотической» символикой. Отказать не смог, сами знаете почему! Патриотизма много не бывает!» — сказал Баранов.

Депутат записал видео, на котором показал новый облик немецкого автомобиля, и призвал поддерживать президента и участников СВО. Пользователи соцсетей обратили внимание, что за спиной депутата видна смоленская дорога в выбоинах и ухабах. Баранов отметил, что не обращает внимания на критику от людей, которые «только могут демагогией заниматься».

Ранее в Смоленске произошел конфликт между депутатом Максимом Барановым и депутатом от КПРФ из города Велижа Дмитрием Лашкевичем из-за того, что последний справлял нужду на автомобильной парковке. Баранов решил сделать мужчине замечание и снимал происходящее на видео.