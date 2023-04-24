Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России подорожал самый большой кроссовер Volkswagen

close
100%
Volkswagen

В России подорожал Volkswagen Talagon — самый большой кроссовер немецкой марки, который официально не представлен на рынке РФ. Если в начале года он стоил от 5,1 млн рублей, то теперь за него просят от 6,7 млн рублей. Самые дорогие машины предлагаются за 7,4 млн рублей, сообщают «Автоновости дня», ссылаясь на информацию с одного из классифайдов.

Дилеры продают в России Volkswagen Talagon 2022 года выпуска, привезенные с китайского рынка. Они оснащены турбодвигателем объемом 2,0 литра мощностью 220 л.с., который сочетается с семиступенчатым «роботом» DSG и полным приводом.

Кроссоверы предлагаются в оснащенной комплектации, в которую входят 20-дюймовые легкосплавные колесные диски, трехрядный кожаный салон, панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и адаптивный круиз-контроль, а также мультимедиа-система с 10,25-дюймовым дисплеем и навигацией, атмосферная подсветка салона из 30 цветов и парковочный автопилот.

Ранее стало известно, что российские дилеры начали предлагать седаны Changan Eado за 2,2 млн рублей.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях