В России подорожал самый большой кроссовер Volkswagen

В России подорожал Volkswagen Talagon — самый большой кроссовер немецкой марки, который официально не представлен на рынке РФ. Если в начале года он стоил от 5,1 млн рублей, то теперь за него просят от 6,7 млн рублей. Самые дорогие машины предлагаются за 7,4 млн рублей, сообщают «Автоновости дня», ссылаясь на информацию с одного из классифайдов.

Дилеры продают в России Volkswagen Talagon 2022 года выпуска, привезенные с китайского рынка. Они оснащены турбодвигателем объемом 2,0 литра мощностью 220 л.с., который сочетается с семиступенчатым «роботом» DSG и полным приводом.

Кроссоверы предлагаются в оснащенной комплектации, в которую входят 20-дюймовые легкосплавные колесные диски, трехрядный кожаный салон, панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и адаптивный круиз-контроль, а также мультимедиа-система с 10,25-дюймовым дисплеем и навигацией, атмосферная подсветка салона из 30 цветов и парковочный автопилот.

Ранее стало известно, что российские дилеры начали предлагать седаны Changan Eado за 2,2 млн рублей.