Лошадь сбила мотоциклиста во время праздника в Дагестане

В Дагестане во время праздника лошадь сбила мотоциклиста, инцидент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Baza.

В селе Хучада отмечали праздник первой борозды «Оц бай». Мотоциклист встал поперек дороги за толпой людей, в этот момент в их сторону двигались три всадника. Один из них не ожидал, что на дороге кто-то окажется, и сбил мотоциклиста.

Оператор успел отскочить от несущегося на него коня в последнюю секунду. Мотоциклист после столкновения упал в грязь, а всадник задел забор и вылетел из седла. Пострадал ли кто-либо в результате происшествия, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе мотоциклист и две его пассажирки погибли в ДТП с Audi.