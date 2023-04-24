Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лошадь сбила мотоциклиста во время праздника в Дагестане

В Дагестане во время праздника лошадь сбила мотоциклиста, инцидент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Baza.

В селе Хучада отмечали праздник первой борозды «Оц бай». Мотоциклист встал поперек дороги за толпой людей, в этот момент в их сторону двигались три всадника. Один из них не ожидал, что на дороге кто-то окажется, и сбил мотоциклиста.

Оператор успел отскочить от несущегося на него коня в последнюю секунду. Мотоциклист после столкновения упал в грязь, а всадник задел забор и вылетел из седла. Пострадал ли кто-либо в результате происшествия, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе мотоциклист и две его пассажирки погибли в ДТП с Audi.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях