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Психиатр-нарколог: употребление энергетиков за рулем увеличивает риск ДТП

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Depositphotos

Употребление энергетических напитков приводит к сильному возбуждению центральной нервной системы. После завершение действия энергетика реакция водителя притупляется, поэтому риск попасть в ДТП увеличивается, рассказал в интервью радио Sputnik врач психиатр-нарколог Василий Шуров.

Как объяснил психиатр-нарколог, в энергетических напитках содержится много кофеина, сахара, таурина, различных стимулирующих добавок, которые притупляют чувство усталости. У человека создается ложное ощущение, что энергии еще много, однако она «дается в долг», и хватит ее максимум на полчаса, указал он.

«Минут через 20-30 после приема энергетика идет резкое падение внимания и скорости реакции, человека тянет в сон. Взбодриться, чтобы условно проехать пять километров, можно. Но если планируется долгая поездка, а человек устал и вместо того, чтобы отдохнуть, выпил энергетик и обманул мозг, то это опасно», — сказал Шуров.

На ощущениях от напитка водитель способен ехать на большой скорости, но в это же время он может резко почувствовать усталость и сонливость, в результате чего риск попасть в ДПТ возрастет в разы, отметил врач.

Ранее акушер-гинеколог рассказала «Газете.Ru», что долгое сидение за рулем ведет к проблемам с зачатием у женщин.

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