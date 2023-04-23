В Башкирии пьяный 18-летний водитель вез трех детей и устроил ДТП, один ребенок погиб

В Башкирии полуторагодовалый ребенок погиб в аварии, которую устроил 18-летний пьяный водитель без прав, сообщил глава республиканской ГИБДД Владимир Севастьянов в своем Telegram-канале.

ДТП произошло около часа дня в Давлекановском районе на 3-м км автодороги Поляковка-Черниговка. Водитель «ВАЗ-21099» не справился с управлением и допустил съезд в кювет, после чего машина столкнулась с электроопорой и опрокинулась. В момент аварии в салоне находились пять человек, в том числе трое мальчиков (1,5 года, 4 и 7 лет). Они находились на заднем пассажирском сиденье без детских удерживающих устройств.

В результате аварии полуторагодовалый ребенок скончался от полученных травм, сам водитель и остальные участники ДТП не пострадали. Освидетельствование показало, что водитель был пьян (тест показал 0,537 мг/л). Выяснилось, что молодой человек не имеет водительских прав и автомобиль не был зарегистрирован. Также на легковушке были установлены подложные номера.

Ранее сообщалось, что в Приморье два подростка решили прокатиться с другом на машине и погибли в ДТП.