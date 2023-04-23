Москвичка отдала почти 1 млн рублей незнакомцу на оплату бензина до Абхазии

В Москве девушка отдала почти миллион рублей незнакомому водителю, который подъехал к ней в Москве и попросил занять денег на бензин до Абхазии, сообщает Telegram-канал Shot.

В районе Зюзино 28-летняя Александра шла домой, когда рядом остановилась черная Toyota Camry. Водитель попросил денег, а в ответ на отказ предложил сесть в машину. Девушка согласилась, увидев на заднем сидении 10-летнего мальчика.

Незнакомец рассказал Александре, что ему срочно нужно 30 тыс. рублей взаймы, чтобы доехать до Абхазии с сыном. Мужчина убедил Александру в том, что он бизнесмен, который занимается перегоном автомобилей, но в России столкнулся с незапланированными расходами — потратился на растаможивание машин. Девушка поверила незнакомцу и перевела ему всю сумму.

После этого водитель вопросил еще 150 тыс. рублей на платную дорогу, но москвичка ответила, что не собирается давать в долг первому встречному. Мужчина предложил девушке поехать в Абхазию вместе, чтобы расплатиться с ней там. В результате Александра перевела водителю Toyota еще 150 тыс. рублей, а затем сходила до банка, сняла еще 500 тыс. рублей и вручила мужчине. Тот пообещал, что вернет деньги, когда доберется до дома.

На следующий день бизнесмен на Toyota позвонил Александре и попросил еще 280 тыс. рублей — эту сумму якобы потребовали таможенники, которые не выпускают его из страны. Девушка вновь перевела ему деньги, после чего связь с мужчиной оборвалась. В итоге москвичка поняла, что мужчина не собирается возвращать ей долг, и обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге водитель избил беременную женщину из-за конфликта на дороге.