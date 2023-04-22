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В Сочи уехавший с места ДТП водитель потерял номер от машины

Водитель «Жигули» ударил две припаркованные машины и, оставив на месте ДТП свой госномер, уехал по встречной полосе. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Сочи».

Инцидент произошел утром 22 апреля в Адлерском районе Сочи по ул. Авиационной. Водитель белого седана ВАЗ-2107 не справился с управлением и «зацепил» две припаркованные легковушки. Машину развернуло, но водитель не стал останавливаться, а уехал с места аварии по встречной полосе.

Отмечается, что на месте происшествия остался госномер машины.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы задержали четырех участников стрельбы по трамваю в Санкт-Петербурге.

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