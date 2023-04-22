В Симферополе полиция задержала водителя «Жигулей» за дрифт на парковке

В Симферополе госавтоинспекторы задержали и привлекли к ответственности водителя автомобиля «Жигули» за дрифт на парковке торгового центра. Об этом сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции Крыма.

«Накануне в социальных сетях Интернет-пользователи пожаловались на водителя отечественного автомобиля, который на парковке около торгового центра «Меганом» совершал опасные маневры. Со слов автора, водитель автомобиля не реагировал на замечания прохожих», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на следующий день нарушитель был задержан. Им оказался местный житель, получивший права менее года назад. Мужчину оштрафовали на 2 тыс. руб. и провели профилактическую беседу.

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