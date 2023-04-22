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В Санкт-Петербурге полиция задержала компанию людей, устроивших стрельбу по трамваю

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Depositphotos

Правоохранительные органы задержали четырех участников стрельбы по трамваю в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает 78.ru. Подозреваемые доставлены в отделение полиции.

Отмечается, что трое мужчин и женщина на автомобиле Alfa Romeo обстреляли из пистолета трамвай, который находился на перекрестке проспекта Просвещения и улицы Руднева. Было разбито стекло. Задержанные заявили, что сделали это «ради забавы».

На злоумышленников заведено уголовное дело по статье «Хулиганство». Полиция изъяла у задержанных пневматический пистолет.

Ранее сообщалось, что водитель скончался в пути движения и съехал с дороги в поселке Иноземцево Ставропольского края. По предварительным данным, мужчина умер из-за проблем со здоровьем. Машина в момент ДТП находилась в исправном состоянии.

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