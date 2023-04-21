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В мэрии Белгорода назвали число пострадавших от взрыва машин

Мэрия Белгорода сообщила о шести поврежденных при взрыве авто

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Телеграм-канал Настоящий Гладков

Администрация города Белгорода сообщила, что при взрыве, произошедшем накануне на пересечении улиц Шаландина и Губкина, были повреждены шесть автомобилей.

«На данный момент известно о шести пострадавших авто. Автомобиль, который был заброшен на крышу магазина, сняли и эвакуировали», — сообщили в мэрии.

Специалисты составляют соответствующие акты и передадут их оценщикам, а затем владельцам поврежденных машин предложат компенсацию или ремонт.

Власти города также сообщили, что в поврежденном взрывом доме проводят строительную экспертизу и готовятся к началу восстановительных работ. Мэрия пообещала отремонтировать разрушенные квартиры в кратчайшие сроки.

Взрыв в Белгороде произошел накануне вечером. В результате на месте дорожного полотна образовалась воронка диаметром 20 м, взрывная волна отбросила одну машину на стоящий рядом супермаркет и повредила несколько квартир в жилом девятиэтажном доме.

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, пострадали три человека: один отказался от госпитализации, другую женщину госпитализировали с черепно-мозговой травмой, еще одной стало плохо из-за скачка давления.

Позднее Минобороны РФ назвало причину произошедшего.

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