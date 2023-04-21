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«Яндекс» выкупил оставшуюся долю сервиса такси Uber в совместном бизнесе за $702,5 млн

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Алексей Майшев/РИА Новости

Компания «Яндекс» выкупила оставшуюся долю Uber в их совместном бизнесе такси. Об этом сообщает пресс-служба российской компании.

«Яндекс выкупил оставшуюся долю Uber в группе компаний Яндекс Такси. В результате сделки Яндекс станет единственным владельцем группы, в которую входят сервисы заказа такси, каршеринга и аренды самокатов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны получили одобрение регуляторов. Сумма сделки составляет $702,5 млн.

«Яндекс.Такси» и Uber объединили бизнес в 2018 году, занимаясь перевозкой пассажиров и доставкой еды в России и странах СНГ. Позже было создано подразделение по работе над беспилотными авто и роверами, а также сервис доставки продуктов «Лавка» и сервис каршеринга «Яндекс.Драйв».

На момент создания СП «Яндекс» получил в 59,3% акций, Uber — 36,9%. В августе 2021 года сообщалось, что российская компания нарастит долю и доведет ее до 71%, а до сентября 2023-го планирует приобрести всю оставшуюся долю.

Ранее стало известно, что завод «Москвич» в присутствии Мэра Москвы Сергея Собянина подписал крупнейший в мире контракт на поставку 2 тыс. электромобилей «Москвич-3» в сервисы такси и каршеринга «Яндекс» в 2023 году.

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