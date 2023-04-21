В Пензенской области пенсионер взорвал «Газель» соседа из-за парковочного места

В Пензенской области пожилой мужчина взорвал «Газель» соседа за то, что он занял его место на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, ссора произошла в частном секторе города Никольска. 41-летний мужчина припарковал «Газель» рядом с домом 61-летнего соседа, что крайне не понравилось последнему. После словесной перепалки мужчины разошлись. Пенсионер пошел в сарай и изготовил взрывчатку-самоделку из банки с краской, пороха из патронов. Затем он метнул устройство в «Газель».

Вернувшийся спустя несколько часов хозяин автомобиля увидел, что «Газель» повреждена взрывом.

Приехавшие на вызов сотрудники полиции задержали злоумышленника. За порчу чужого имущества ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Карелии подозреваемого в педофилии водителя школьного автобуса арестовали на два месяца.