Япония может оставить россиян без подержанных автомобилей

Японские власти в случае, если «Большая семерка» примет решение о введении почти полного запрета на экспорт товаров в Россию, может запретить поставки своих подержанных автомобилей, которые сейчас являются одной из главных статей экспорта в РФ. Об этом сообщает Kyodo.

По информации агентства, Япония в рамках антироссийских рестрикций прекратила экспорт в РФ авто стоимостью свыше 6 млн иен (порядка $45 тыс.). В случае расширения эмбарго под него могут попасть и другие автомобили, в том числе подержанные. В перечень «запрещенки» также могут быть внесены автомобильные шины, одежда и косметика.

Ранее Kyodo, ссылаясь на источник в правительстве Японии, писало, что представители G7 обсуждают возможность введения «почти полного» запрета на экспорт товаров в Россию.

До этого основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов (специализируется на доставке «под ключ» машин из Южной Кореи, Европы и Японии) рассказал «Газете.Ru», что при выборе автомобилей в кузове седан в рамках «серого» ввоза россияне чаще всего отдают предпочтение бестселлерам японского производства.