«Известия»: в России продажи подержанных автомобилей увеличились на 25,5%

В первом квартале 2023 года продажи подержанных автомобилей увеличились на 25,5% год к году. Об этом пишет газета «Известия».

По данным исследования, подержанные автомобили постепенно дорожают. В начале 2023 года средняя цена моделей с пробегом по сравнению с четвертым кварталом 2022-го выросла на 11,9% — до 750 тыс. руб.

Кроме того, в исследовании отмечается, что на рынке авто с пробегом в настоящее время широкий выбор моделей, так как автодилеры наладили, в частности, ввоз таких машин даже из-за рубежа.

Накануне сообщалось, что в России практически исчерпаны запасы новых иностранных автомобилей средней ценовой категории, их осталось чуть более 300.

Кроме того, ранее отмечалось, что импортные иномарки подорожали в России на 10% из-за падения рубля.