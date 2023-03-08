Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Нижнем Новгороде пассажир автомобиля набросился с кулаками на сбитого пешехода

close
100%
Кстати... (Новости Нижнего Новгорода)/VK

В Нижнем Новгороде пассажир автомобиля Hyundai после наезда на пешехода устроил драку с пострадавшим, сообщается в сюжете телевизионной программы «Кстати».

По ее данным, инцидент произошел на улице Новикова-Прибоя, где выезд из торгового центра примыкает к пешеходному переходу. Один из выезжающих автомобилистов сбил стоящего пешехода, из-за чего он упал на дорогу. После этого мужчина встал и начал возмущаться произошедшим наездом, однако пассажир машины выскочил из автомобиля и набросился на него с кулаками.

«Он меня метра три на капоте провез, выходить из машины отказался, но вышел его пассажир и начал на меня нападать», — рассказал пострадавший Дмитрий Козлов.

На место прибыли сотрудники ГИБДД, пешеход был госпитализирован. Врачи обнаружили у него сотрясения мозга, утверждается в сюжете «Кстати».

Ранее стало известно, что на стройке трассы М-12 в Татарстане два самосвала скатились под откос, одна из машин перевернулась.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть