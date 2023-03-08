В Нижнем Новгороде пассажир автомобиля набросился с кулаками на сбитого пешехода

В Нижнем Новгороде пассажир автомобиля Hyundai после наезда на пешехода устроил драку с пострадавшим, сообщается в сюжете телевизионной программы «Кстати».

По ее данным, инцидент произошел на улице Новикова-Прибоя, где выезд из торгового центра примыкает к пешеходному переходу. Один из выезжающих автомобилистов сбил стоящего пешехода, из-за чего он упал на дорогу. После этого мужчина встал и начал возмущаться произошедшим наездом, однако пассажир машины выскочил из автомобиля и набросился на него с кулаками.

«Он меня метра три на капоте провез, выходить из машины отказался, но вышел его пассажир и начал на меня нападать», — рассказал пострадавший Дмитрий Козлов.

На место прибыли сотрудники ГИБДД, пешеход был госпитализирован. Врачи обнаружили у него сотрясения мозга, утверждается в сюжете «Кстати».

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