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В США подростки на угнанном Kia упали с моста и смогли убежать от полиции

В США двое подростков на угнанном Kia Sportage пытались скрыться от полиции, однако автомобиль свалился с путепровода и перевернулся, сообщает Fox9.

Инцидент произошел в штате Миннесота и был снят камерой видеонаблюдения. На записи видно, что водитель черного кроссовера не справился с управлением на повороте, в результате чего машину занесло. При этом Kia пробил ограждение путепровода и упал вниз, скатился по насыпи у опоры моста, перевернулся через крышу и снова встал на колеса.

После этого из машины выбрались два человека и бросились бежать, причем один из них выбрался через разбитое лобовое стекло. Впоследствии полицейские задержали угонщиков автомобиля, ими оказались подростки 14 и 15 лет, уточняет TVM News.

Ранее стало известно, что на стройке трассы М-12 в Татарстане два самосвала скатились под откос.

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