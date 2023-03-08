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Exeed снизил размер скидки на кроссовер LX

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Chery

Принадлежащий компании Chery бренд Exeed снизил размер предлагаемой клиентам «специальной выгоды» при покупке переднеприводных версий кроссовера LX c 280 до 230 тыс. рублей, сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на данные собственного мониторинга прайс-листов автопроизводителей.

Таким образом, для покупателей увеличилась цена на две комплектации автомобиля LX с передним приводом из трех представленных на рынке. На кроссовер в максимальной комплектации по-прежнему предоставляется «специальная выгода» в 280 тыс. рублей, а на более доступные версии ее размер уменьшился на 50 тыс. рублей в начале марта.

После корректировки прайс-листа Exeed LX в версии Luxury стоит 2 769 900 рублей, а Prestige — 3 069 900 рублей.

Цена на Exeed LX в исполнении Prestige Plus не изменилась и составляет 3 119 900 рублей, полноприводная версия кроссовера также не подорожала — с учетом «специальной выгоды» в 380 тыс. рублей он стоит 3 370 000 рублей.

Ранее стало известно, что «Москвич» разместил на официальном сайте цены на свои автомобили.

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