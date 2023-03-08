«Таврида-2» получит категорию нескоростной автодороги

Трасса «Таврида-2» через новые регионы России вдоль северного побережья Азовского моря, получит категорию IВ, то есть обычная дорога с четырьмя и более полосами. На ней можно будет развивать скорость до 90 км/ч. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на врио губернатора области Владимира Сальдо.

«Таврида-2» будет идти от Симферополя через Джанкой до Геническа, а далее вдоль северного берега Азовского моря до Ростова-на-Дону, уточнил Сальдо.

По оценке чиновника, новая дорога создаст возможность для экономического рывка. По ней будут доставляться грузы, таким образом быстрее станут расти экономические показатели.

Ранее Владимир Сальдо отчитался о завершении основных строительных работ в правительственном квартале нового города на Арабатской стрелке.

«Основные строительные работы здесь закончены, идет внутренняя отделка помещений», — написал чиновник, добавив, что именно этот квартал станет основой нового города.