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«Таврида-2» получит категорию нескоростной автодороги

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Пресс-служба «Таврида.АРТ»

Трасса «Таврида-2» через новые регионы России вдоль северного побережья Азовского моря, получит категорию IВ, то есть обычная дорога с четырьмя и более полосами. На ней можно будет развивать скорость до 90 км/ч. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на врио губернатора области Владимира Сальдо.

«Таврида-2» будет идти от Симферополя через Джанкой до Геническа, а далее вдоль северного берега Азовского моря до Ростова-на-Дону, уточнил Сальдо.

По оценке чиновника, новая дорога создаст возможность для экономического рывка. По ней будут доставляться грузы, таким образом быстрее станут расти экономические показатели.

Ранее Владимир Сальдо отчитался о завершении основных строительных работ в правительственном квартале нового города на Арабатской стрелке.

«Основные строительные работы здесь закончены, идет внутренняя отделка помещений», — написал чиновник, добавив, что именно этот квартал станет основой нового города.

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