Накануне 8 Марта в Москве образовались 10-балльные пробки

Вечером 7 марта на улицах Москвы возникли крупные заторы. По состоянию на 18 часов сервис «Яндекс.Карты» оценивал загруженность столичных дорог в 10 баллов. Основные проблемы с дорожным движением наблюдаются на кольцевых магистралях — Бульварном и Садовом кольце. На Третьем транспортном кольце движение сильно затруднено в обе стороны. На восточном и юго-восточном участке Садового движение практически остановилось.

Серьезные затруднения наблюдаются на городских набережных, прежде всего на Котельнической, Москворецкой, Болотной и Софийской, уточняет РИА «Новости».

Неглинная улица в центре города, Сретенка и Большая Никитская практически не едут. Также наблюдаются затруднения на вылетных магистралях — в том числе на Варшавском, Ленинградском шоссе, Ленинском проспекте и шоссе Энтузиастов.

Пробки на московских улицах 7 марта достигли 9-балльного значения уже около 17 часов, уточняет ТАСС.

Ранее стало известно, что в Сочи мужчина угнал автомобиль, потому что опаздывал на работу.