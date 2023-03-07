Краснодарец напал с ножом на двух таксистов, требуя пустить его за руль

Житель Краснодара в нетрезвом состоянии после ссоры с любимой женщиной угрожал ножом двум водителям такси, требуя передать ему управление автомобилем. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По его данным, первый водитель под угрозой ножа позволил пассажиру сесть за руль, однако на перекрестке улиц Суворова и Захарова тот врезался в другой автомобиль и сбежал.

После этого мужчина повторил схему с вызовом такси и требованием уступить ему руль под угрозой применения ножа, однако второй водитель смог выбить у него оружие и задержать злоумышленника. Прохожие при этом вызвали полицию.

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