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В России начали продавать седаны Hyundai Elantra 2023 года выпуска

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Hyundai

Дилеры в нескольких городах России выставили на продажу седаны Hyundai Elantra 2023 года выпуска, выяснила «Газета.Ru». Соответствующие объявления появились на электронных «досках» объявлений и на сайтах автосалонов.

Некоторые дилеры указали, что ввозят новые Hyundai Elantra из Казахстана. Автомобили 2023 года выпуска предлагаются в Москве, Екатеринбурге, Оренбурге, Казани и других городах, цены варьируются от 1,94 млн до 2,7 млн рублей в зависимости от комплектации и набора опций.

В продаже доступны седаны с моторами объемом 1,6 литра (128 л.с.) и 2.0 л (150 л.с.), оба сочетаются с 6-диапазонной автоматической трансмиссией, привод во всех модификациях только передний.

В список оснащения модели входят камера заднего вида и парктроники, двухзонный климат-контроль и подогрев всех сидений, кожаная отделка, мультимедиа-система с десятидюймовым экраном, цифровая приборная панель, светодиодная оптика, люк с электроприводом и прочие опции.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что дилеры в России начали продавать новые кроссоверы Lincoln Corsair.

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