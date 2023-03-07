Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Express: украинские беженцы лишаются автомобилей при попытке попасть в Британию

close
100%
rian_ru/Telegram

В Британии из-за бюрократической волокиты местного правительства, которая связана с регистрацией ввезенных с Украины автомобилей, беженцы вынуждены расставаться с транспортом, пишет Express.

В статье говорится, что прибывшие на своих авто украинцы должны либо возвращать свои машины обратно на Украину, либо тратить тысячи фунтов стерлингов, чтобы легализовать их в Британии.

В публикации приводится история беженки Татьяны Архиповой, которая была вынуждена вернуть свою машину на родину, хотя изначально ей обещали трехлетнее разрешение на въезд. Женщине сообщили, что произошла ошибка и разрешение действует лишь полгода, поэтому ей необходимо перерегистрировать транспорт на британские стандарты. В частности, ей нужно было поменять фары, противотуманные фонари, что оказалось «дорого». Более того, появились трудности с тем, чтобы после смены регистрации на британскую вернуть машину на Украину. В итоге женщина возвратила свое транспортное средство на родину и приехала в Британию на автомобиле мужа на «новый» шестимесячный срок.

По данным издания, ситуация возмутила местных проукраинских активистов. Они потребовали, чтобы с беженцами обращались так же, как с другими временными резидентами, которые могут не перерегистрировать свои машины.

До этого издание Inews писало, что в Британии вскрылись случаи принуждения украинских беженцев к неоплачиваемому труду.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть