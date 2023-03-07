Express: украинские беженцы лишаются автомобилей при попытке попасть в Британию

В Британии из-за бюрократической волокиты местного правительства, которая связана с регистрацией ввезенных с Украины автомобилей, беженцы вынуждены расставаться с транспортом, пишет Express.

В статье говорится, что прибывшие на своих авто украинцы должны либо возвращать свои машины обратно на Украину, либо тратить тысячи фунтов стерлингов, чтобы легализовать их в Британии.

В публикации приводится история беженки Татьяны Архиповой, которая была вынуждена вернуть свою машину на родину, хотя изначально ей обещали трехлетнее разрешение на въезд. Женщине сообщили, что произошла ошибка и разрешение действует лишь полгода, поэтому ей необходимо перерегистрировать транспорт на британские стандарты. В частности, ей нужно было поменять фары, противотуманные фонари, что оказалось «дорого». Более того, появились трудности с тем, чтобы после смены регистрации на британскую вернуть машину на Украину. В итоге женщина возвратила свое транспортное средство на родину и приехала в Британию на автомобиле мужа на «новый» шестимесячный срок.

По данным издания, ситуация возмутила местных проукраинских активистов. Они потребовали, чтобы с беженцами обращались так же, как с другими временными резидентами, которые могут не перерегистрировать свои машины.

До этого издание Inews писало, что в Британии вскрылись случаи принуждения украинских беженцев к неоплачиваемому труду.