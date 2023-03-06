В Одессе сотрудники военкоматов пересели на электросамокаты

В Одессе работники военкомата перемещаются по городу на электросамокатах. Видео опубликовал Telegram-канал Mash.

«Ничего необычного — просто раздача повесток в Одессе. В этот раз украинский военкомат пересел на самокаты», — говорится в сообщении.

Судя по видео, снятом из окна многоэтажного дома, пять работников военкомата перемещаются по городу на электросамокатах. При этом они едут строго по выделенной полосе.

Ранее сообщалось, что в Польше полностью сгорел один автомобиль скорой помощи и еще два получили серьезные повреждения от огня. Машины должны были выехать из Радлово на Украину для работы в одной из харьковских больниц.