В России начали продавать новые кроссоверы Lincoln Corsair по цене от 6 млн рублей

Российские автодилеры начали продавать кроссоверы Lincoln Corsair, выяснила «Газета.Ru». Такие машины предлагают автосалоны Хабаровска и Москвы, о чем свидетельствуют объявления на их официальных сайтах и страницах в классифайдах.

Так, дилер из Хабаровска выставил Lincoln Corsair за 6 млн руб. Компания из Москвы хочет за этот автомобиль уже 6,5-8,6 млн руб. Конечная цена машины зависит от комплектации и набора опций.

Кроссовер Corsair построен на базе модели Ford Kuga. Это самый маленький автомобиль в линейке Lincoln. Его длина составляет 4587 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1630 мм. Машина комплектуется гибридной силовой установкой, состоящей из 2,5-литрового мотора мощностью 266 л.с., восьмиступенчатой автоматической коробки передач и двух электродвигателей. Также модель доступна с двумя обычными ДВС мощностью 253 и 284 л.с. соответственно.

В списке оборудования: система автоматического торможения с возможностью обнаружения пешеходов, мониторинг «слепых» зон и предупреждения о выходе из занимаемой полосы, камера заднего вида, система автоматической парковки.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что дилеры в России выставили на продажу кроссоверы Mazda CX-5 2023 года выпуска.