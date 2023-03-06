Таксист и автослесарь найдены мертвыми в автосервисе в Санкт-Петербурге

Следственный комитет Пушкинского района Санкт-Петербурга устанавливает обстоятельства смерти двух мужчин, тела которых были найдены в автосервисе. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на ИА «Агентство журналистских расследований».

Отмечается, что в автосервисе на Вишерской улице в Шушарах были обнаружены двое мужчин без сознания. Приехавшая на вызов бригада скорой помощи констатировала смерть обоих пострадавших.

Погибшими оказались 44-летний гражданин Азербайджана, который работает водителем такси, и 31-летний автослесарь.

Причины смерти обоих мужчин не установлены. Тела направлены в морг.

Ранее сообщалось, что гражданин Узбекистана переехал мужчину, который лежал под аркой во дворе Московского района Санкт-Петербурга. Погибшим оказался 61-летний житель Василеостровского района.