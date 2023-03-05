Под Волгоградом мужчину подозревают в поджоге машины бывшей жены после отказа помириться

В городе Котельниково неизвестный сжег автомобиль местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области. В поджоге подозревается бывший муж женщины.

«В полицию обратилась 36-летняя жительница г. Котельниково. Женщина сообщила, что неизвестный поджег принадлежащий ей гараж, в котором находился автомобиль «Форд Фокус». В результате возгорания транспортное средство было уничтожено огнем полностью. Ущерб составил 600 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался бывший муж женщины. По версии следствия, мужчина пытался помириться с бывшей женой, но получил отказ. После этого он проник в гараж, облил машину маслом и поджег ее. За порчу имущества мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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