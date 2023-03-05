На Байкале под лед провалился внедорожник Mitsubishi Pajero

Автомобиль Mitsubishi Pajero провалился под лед на озере Байкал. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Инцидент произошел в Ольхонском районе Иркутской области. Судя по видео и словам очевидцев, на поверхности остался только прицеп, сам автомобиль теперь находится на дне.

Отмечается, что доставать со дна озера внедорожник Mitsubishi Pajero владелец будет за свой счет. Из-за перепада температур на Байкале сейчас особенно опасно. Всего за несколько дней толщина льда уменьшилась наполовину — со 100 до 50 см.

Ранее сообщалось, что водитель на Volkswagen Polo сбил троих пешеходов в Башкирии.