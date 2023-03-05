Mash: экс-возлюбленная Абрамовича Субботина попала в ДТП на Кутузовском проспекте

В Москве на Кутузовском проспекте произошла авария с участием светского обозревателя Анны Субботиной, которая называет себя экс-любовницей предпринимателя Романа Абрамовича. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, девушка, находящаяся за рулем Range Rover, врезалась в бетонное ограждение. В момент происшествия с ней в салоне находился ребенок.

В Mash пояснили, что Субботина, возможно, не успела затормозить на скользкой дороге в столице.

С места аварии она ушла греться на заправку, говорится в материале.

При этом серьезных травм никто не получил. В салоне транспортного средства сработали подушки безопасности, другие подробности инцидента на московской дороге не приводятся.

Ранее утверждалось, что в Москве на Калужском шоссе произошла авария с участием автобуса. В аварии на столичной магистрали, по данным источника, пострадали три человека, ехавших в салоне автобуса.

До этого прокуратура опубликовала видео с аварией в Саратове с пятью пострадавшими.