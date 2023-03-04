Самарские дрифтеры попали в ДТП и пожаловались на пролитое пиво

В Самаре дрифтеры попали в аварию и сняли момент ДТП на видео из салона, запись опубликовал РЕН ТВ в Telegram-канале.

Видео снимал один из пассажиров легкового автомобиля. На записи видно, как машина скользит на заснеженной дороге и врезается в сугроб рядом с щитом автозаправки.

Сразу после аварии один из участников инцидента несколько раз воскликнул, что «пролил пиво». Легковушка после столкновения оказалась на правом боку. По предварительным данным, водитель и пассажиры не пострадали.

Ранее сообщалось, что в Самарской области полицейский заставил местного жителя отдать ему автомобиль из-за красивых номеров, угрожая уголовным делом.