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Смертельная авария со взрывом автомобиля в Чили попала на видео

В Чили автомобиль разорвало на части после столкновения с пунктом взимания платы за проезд, сообщает агентство Reuters, которое опубликовало запись ДТП с камеры видеонаблюдения.

Инцидент произошел в чилийском городе Пурранке, где автомобиль на высокой скорости врезался в ограждение у пункта взимания платы за проезд. В результате сильного удара белый кроссовер разорвало на части, одна из них вспыхнула и взорвалась.

За рулем автомобиля находился 21-летний водитель, он погиб. Правоохранительные органы занимаются расследованием случившегося.

Ранее в США полиция опубликовала видео ДТП, в котором здание обрушилось на автомобили, которые врезались в него после столкновения друг с другом.

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