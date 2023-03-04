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МЧС: Военно-Грузинскую дорогу открыли для легковых автомобилей и автобусов

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Денис Абрамов/РИА Новости

Военно-Грузинскую дорогу в Северной Осетии открыли для легковых автомобилей и автобусов после непогоды. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС республики.

Отмечается, что дорогу открыли после расчистки участка на территории Грузии, безопасный проезд автотранспорта был обеспечен.

«Разрешено движение легковых автотранспортных средств и автобусов на участке Владикавказ — населенный пункт Ларс — в обоих направлениях с 12.00 мск 4 марта», — говорится в сообщении.

Для крупных транспортных средств проезд пока остается закрытым.

Ограничения на движение автомобилей по Военно-Грузинской дороге действовали с 01.10 мск 4 марта и были введены из-за непогоды на территории Грузии.

Ранее директор четвертого департамента стран СНГ российского МИД Денис Гончар сообщил о работе над расширением пограничного пропускного пункта на российско-грузинской границе «Верхний Ларс».

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